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Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу. ВІДЕО+ФОТО

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Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтак, на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу було близько 12:48, тоді як саме звернення було о 18:30 за московським часом.

Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". Генпрокурор Росії Краснов на початку відео сидить. До слова запрошується Наришкін, йде виступати, а в цей час Краснов, який щойно сидів, вже повертається після виступу.

Також в одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.

Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу 01
Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу 02

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Топ коментарі

  • KWST
    штирлицы х*евы
  • Шрек Баблокат
    вот это поворот!.. никогда так не было и вот снова!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тіпа дажє врємя астанавілась...
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