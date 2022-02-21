Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу. ВІДЕО+ФОТО

Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтак, на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу було близько 12:48, тоді як саме звернення було о 18:30 за московським часом.

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Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". Генпрокурор Росії Краснов на початку відео сидить. До слова запрошується Наришкін, йде виступати, а в цей час Краснов, який щойно сидів, вже повертається після виступу.

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Також в одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.





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