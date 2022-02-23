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"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

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Мешканці Маріуполя вийшли на акцію проти агресії Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Акція відбулася на Театральній площі. Її учасники зібралися щоб висловити свою позицію про те, що "Маріуполь – це Україна" та показати своє небажання бути в складі угруповання "ДНР" або Росії.

Люди тримали в руках українські прапори та плакати з назвами: "Росія – країна агресор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". За даними поліції, на акцію прийшло більш ніж 1000 жителів. Люди говорили про те, "що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов’янську і будь-де, де небезпека особливо близько".

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Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі Маріуполя.

Акцію організували маріупольські активісти.

Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 01
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 02
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 03
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 04
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 05
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 06
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 07
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 08
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 09

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
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  • Бандерівець
    Тримайтесь, Брати ! Перемога за нами !
    Маріуполь Україна !
  • Яукр
    Хер тобі у носа, а не Маріуполь!
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