"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж
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Мешканці Маріуполя вийшли на акцію проти агресії Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Акція відбулася на Театральній площі. Її учасники зібралися щоб висловити свою позицію про те, що "Маріуполь – це Україна" та показати своє небажання бути в складі угруповання "ДНР" або Росії.
Люди тримали в руках українські прапори та плакати з назвами: "Росія – країна агресор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". За даними поліції, на акцію прийшло більш ніж 1000 жителів. Люди говорили про те, "що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов’янську і будь-де, де небезпека особливо близько".
Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі Маріуполя.
Акцію організували маріупольські активісти.