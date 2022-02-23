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Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У Новій Каховці на Херсонщині розпочалося будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О. Нова Каховка".

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.

Обʼєкт споруджується в рамках програми "Велике будівництво".

Центр передбачатиме цілий ряд видів спорту, якими українські спортсмени зможуть займатися у комфортних умовах європейського рівня. Це – плавання, водне поло, баскетбол, волейбол, єдиноборства, теніс, гімнастика, фітнес, стрільба з лука.

"Це дійсно знаковий об’єкт, який не має аналогів. Його реалізація дозволить жителям області займатися спортом в сучасних, якісних та доступних умовах", – зауважив Лагута.

Майбутній спортивний центр голова Херсонської ОДА назвав "перлиною півдня України".

Нагадаємо, що за словами заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко у поточному році планується зведення 47 спортивних комплексів по всій країні.

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Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 01
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 02
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 03
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 04

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Топ коментарі

  • Kost Crys
    дбли, точно..
    зараз треба доти будувати біля Каховки
  • Максим Бондаренко b802a304
    Дбл, блд©

    Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
    А плавати і в Дніпрі можна...
  • Fantomas
    кому война, а кому мать родная..
    зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
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