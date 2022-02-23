Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА. ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.
Обʼєкт споруджується в рамках програми "Велике будівництво".
Центр передбачатиме цілий ряд видів спорту, якими українські спортсмени зможуть займатися у комфортних умовах європейського рівня. Це – плавання, водне поло, баскетбол, волейбол, єдиноборства, теніс, гімнастика, фітнес, стрільба з лука.
"Це дійсно знаковий об’єкт, який не має аналогів. Його реалізація дозволить жителям області займатися спортом в сучасних, якісних та доступних умовах", – зауважив Лагута.
Майбутній спортивний центр голова Херсонської ОДА назвав "перлиною півдня України".
Нагадаємо, що за словами заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко у поточному році планується зведення 47 спортивних комплексів по всій країні.