Завтра у Житомирі попрощаються із загиблими внаслідок російського обстрілу воїнами 95-ї ОДШБр Ігорем Демидчуком та Олександром Стельмахом. ФОТО
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Завтра, 24 лютого, у місті Житомир на майдані Соборному о 09.30 розпочнеться урочиста церемонія прощання з Ігорем Олександровичем Демидчуком, 1993 року народження, уродженцем міста Овруч Житомирської області, старшим лейтенантом ,командиром 6-ї роти 2-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та Олександром Анатолійовичем Стельмахом, 1981 року народження, уродженцем села Глинівці Андрушівського району Житомирської області, військовослужбовцем, штаб-сержантом 6-ї роти 2-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обидва десантники загинули 21 лютого о 16.10 в районі смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.
Опісля прощання Олександра Стельмаха поховають на Смолянському міському військовому цвинтарі. Ігоря Демидчука поховають в Овручі.
Ігор Демидчук - командин 6-ї десантно-штурмової роти.
Олександр Стельмах - штаб-сержант з матеріального забезпеченні 6-ї десантно-штурмової роти.