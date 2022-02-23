22 лютого внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув бойовий медик 53-ї ОМБр сержант Ігор Слівка. ФОТО

Вчора, 22 лютого, близько 18.30 в районі селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області від смертельних осколкових поранень та мінно-вибухової травми, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Ігор Іванович Слівка, 1970 року народження, мешканець міста Могилів-Подільський Вінницької області, сержант, бойовий медик 53-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційному сайті Вінницької ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумна новина надійшла зі Сходу... Вінниччина втратила ще одного захисника. 22 лютого близько 18:30, в районі проведення операції Об'єднаних сил (біля селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької обл.) внаслідок мінометного обстрілу противника загинув житель м. Могилева-Подільського сержант Слівка Ігор Іванович 06.12.1970 року народження. Ігор Слівка – бойовий медик, служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року. Внаслідок обстрілу військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям… Щирі співчуття рідним і близьким… Героям Слава!" - зазначається у повідомленні.

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