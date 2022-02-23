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Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: "Димлять документи, які спалювали перед втечею". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 23 лютого, сталося задимлення у будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Радник голови МВС Антон Геращенко написав у Telegram, що пожежі не було – дим з'явився від документів, які спалювали працівники, передає Цензор.НЕТ.

О 8:30 ранку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото та відео задимлення у будівлі генконсульства РФ у Львові. На кадрах можна побачити пожежні машини, а також працівників Нацполіції та ДСНС.

Геращенко заявив, що задимлення сталося від "залишків документів, які спалювали працівники генконсульства перед втечею".

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Посилаючись на дані поліції, він повідомив, що учора усі працівники залишили консульство Росії у Львові. За його словами, у будівлі залишилося кілька сторожів.

Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 01
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 02
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 03
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 04
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 05

Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
  • jklpqrs
    Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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