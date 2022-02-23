Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Легалізація орків

Нравится, не нравится - история повторяется...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Дідуганові геть недобре...

Єднання

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Віддайте гроші!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Іщо нарожают

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