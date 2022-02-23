Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Легалізація орків
Нравится, не нравится - история повторяется...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін
Дідуганові геть недобре...
Єднання
Кто хочет поработать?
Поважна причина
Віддайте гроші!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО
Іщо нарожают
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