Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж
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Російські збройні формування обстріляли три села у Сартанській громаді Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Від російських снарядів постраждали села Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено. У Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок.
"На щастя, жертв немає. Російські окупанти продовжують зазіхати на життя мирних українців. Кожен їхній воєнний злочин буде задокументовано, всі злочинці понесуть покарання", - зазначив Кириленко.