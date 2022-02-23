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Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

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Російські збройні формування обстріляли три села у Сартанській громаді Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Від російських снарядів постраждали села Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено. У Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок.

"На щастя, жертв немає. Російські окупанти продовжують зазіхати на життя мирних українців. Кожен їхній воєнний злочин буде задокументовано, всі злочинці понесуть покарання", - зазначив Кириленко.

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Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 01
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 02
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 03
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 04
Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини 05

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