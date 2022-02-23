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"Краматорськ, Бахмут - це Україна": на Донеччині влаштували патріотичні мітинги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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"Краматорськ, Бахмут - це Україна": на Донеччині влаштували патріотичні мітинги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
23 лютого на Донеччині у Краматорську та Бахмуті влаштували патріотичні акції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Суспільне".

23 лютого на Донеччині, у м. Краматорськ, що розташований за кілька кілометрів від окупованої території, розпочалася акція "Краматорськ - це Україна". На мітингу багато державних прапорів та лунає українська музика.

"Ми налякані. Ми не хочемо жити в ДНР, але ми нікуди не йдемо".

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 01

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 02

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У Бахмуті біля ДК "Мартинова Є." розпочалася подібна акція "Бахмут - це Україна", там розгорнули державний стяг.

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 03

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
  • Александр d30dc4a6
    Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
    Что произошло потом, мы все знаем.
    московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
    Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
  • Бандерівець
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