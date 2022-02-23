"Краматорськ, Бахмут - це Україна": на Донеччині влаштували патріотичні мітинги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 лютого на Донеччині у Краматорську та Бахмуті влаштували патріотичні акції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Суспільне".

23 лютого на Донеччині, у м. Краматорськ, що розташований за кілька кілометрів від окупованої території, розпочалася акція "Краматорськ - це Україна". На мітингу багато державних прапорів та лунає українська музика.

"Ми налякані. Ми не хочемо жити в ДНР, але ми нікуди не йдемо".

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У Бахмуті біля ДК "Мартинова Є." розпочалася подібна акція "Бахмут - це Україна", там розгорнули державний стяг.

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