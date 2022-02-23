Літак доставив допомогу від Латвії: боєприпаси та ПЗРК Stinger, - Резніков. ФОТО

В Україну літаком прибула партія військової допомога з Латвії, у тому числі ПЗРК Stinger.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнериІ, Звичайно, персональна подяка Міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу та нашим посольствам!", - написав Резніков у фейсбуці.

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"Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України", - додав він.

"23 лютого, в Україну з Латвії доставлені зенітно-ракетні комплекси "Стінгер". Stinger — це випробувана в бою високоефективна і точна індивідуальна система протиповітряної оборони. Його використовують Національні Збройні Сили та багато наших союзників. Мета подарунка – посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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