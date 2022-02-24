"Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета": у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат. ФОТОрепортаж

В Голосіївському районі збили російський безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko

"Київ Васильківська вулиця, 20.. Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. У будь-якому випадку привіт від Путіна", - йдеться у повідомленні.











Фото: телеграм

Як повідомляє "Наш Киев", у ДСНС повідомили, що від вибуху на вулиці Васильківської, 3 пострадали житлові будівлі, торгові майданчики та бігборд.

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Також відомо про ще один збитий безпілотник в Оболонському районі на вулиці Дніпроводській.