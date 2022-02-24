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"Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета": у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат. ФОТОрепортаж

29 07124
В Голосіївському районі збили російський безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko

"Київ Васильківська вулиця, 20.. Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. У будь-якому випадку привіт від Путіна", - йдеться у повідомленні.

Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 01
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 02
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 03
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 04
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 05
Фото: телеграм

Як повідомляє "Наш Киев", у ДСНС повідомили, що від вибуху на вулиці Васильківської, 3 пострадали житлові будівлі, торгові майданчики та бігборд.

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Також відомо про ще один збитий безпілотник в Оболонському районі на вулиці Дніпроводській.

Топ коментарі

  • Muron
    Кияни, переходьте терміново на українську мову. Досить набавились з "русским миром"
  • Muron
    Нехай кияни покажуть приклад. Інші також. Пишемо коментарі українською
  • Грышка Распутный 2
    Тільки Кияни ??? А інши ???
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