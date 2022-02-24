Комбриг 72-ї ОМБр полковник Вдовиченко закликав всіх, хто проходив службу в бригаді, вийти на зв'язок з командирами і їхати в підрозділи. ФОТО

Командир 72-го окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко закликав військовослужбовців, хто проходив службу в бригаді вийти на зв'язок зі своїми командирами і прибути на службу.

Про це Вдовиченко написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Бойові побратими хто проходив службу в 72 бригаді вийдіть на своїх командирів поки є зв’язок, уточніть куди їхати! В ППД їхати не обов’язково КП попередять персонал про Ваше прибуття! Їдьте одразу в підрозділи!!! Ми вистоїмо тільки Разом!!! З Богом!" - звернувся Вдовиченко.

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