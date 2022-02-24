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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС. ФОТО

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24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м. Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців", - йдеться у повідомленні.

О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 03

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 04

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Аркадий Вольнов
    це требав показувати по телевізору. і всьому світу показувати.

    показувати всіх загиблих!
  • Андрей Саган
    мрази кацапские,потом рассказывают что это украинские военные обстреливают мирных жителей,гореть в аду вам твари !
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