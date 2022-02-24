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Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

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Поліція Київщини продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок на території області

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, в ніч з 23 на 24 лютого на Київщині було пошкоджено ракетними пострілами понад 10 об’єктів, переважна більшість із яких – військові.

"По тривозі було піднято весь особовий склад, посилено блокпости на прикордонних територіях. Близько 4:30 до поліції надійшли перші повідомлення про ракетні обстріли на території області. За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці", - зазначив очільник поліції Київщини.

Нині поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Буде збільшено кількість поліцейських патрулів для забезпечення безпеки на вулицях та допомоги громадянам.

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На території Київщини та всієї України введено військовий стан.

Поліція звертається до громадян: не наражайте себе на небезпеку. Тримайте при собі документи. Виконуйте усі розпорядження правоохоронців. У разі наявності інформації про підозрілих осіб, або військову техніку - повідомляйте правоохоронців.

Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 01
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 02
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 03
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 04
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 05
Фото: Нєбитов/фейсбук

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Топ коментарі

  • VPYL
    Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

    Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
  • Альекс Прибель
    Рано делать выводы... то что ВСУ завалили 6 самолетов паРаши говорит о готовности давать отпор и нориальной работе ПВО. ВСУ респект, только бы им не мешали чиновники саботажники!!!
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля же отменил ракетную программу. Єто и была бы наша ПВО.
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