На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров. ФОТОрепортаж
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На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Глухівська міська рада у фейсбуці.
Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.
"Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці", – йдеться у повідомленні.
Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.
"Перші донори були через 10 хвилин після прохання", – зазначають у міськраді.
Зазначимо, раніше директор мережі плазмацентрів "Біофарми" повідомила, що запасів крові на випадок необхідності у країні достатньо.