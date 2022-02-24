На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров. ФОТОрепортаж

На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Глухівська міська рада у фейсбуці.

Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.

"Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці", – йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.

"Перші донори були через 10 хвилин після прохання", – зазначають у міськраді.

Зазначимо, раніше директор мережі плазмацентрів "Біофарми" повідомила, що запасів крові на випадок необхідності у країні достатньо.















