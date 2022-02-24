Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини. ФОТОрепортаж (оновлено)

22 людини загинуло внаслідок військового удару на військову частину у Липецькому, Подільського району Одеської області. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА у фейсбуці.

"18 загиблих в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік , яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів", - повідомили в ОДА.

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Пізніше в Одеській ОДА повідомили, що рятувальниками завершено розбір завалів. Внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району загинуло 22 особи (11 чоловіків та 11 жінок) .

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.











