Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини. ФОТОрепортаж (оновлено)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА у фейсбуці.
"18 загиблих в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік , яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів", - повідомили в ОДА.
Пізніше в Одеській ОДА повідомили, що рятувальниками завершено розбір завалів. Внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району загинуло 22 особи (11 чоловіків та 11 жінок) .
Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.
Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.