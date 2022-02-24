Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко. ФОТО

Російські війська здійснюють обстріл селища Нью-Йорк Бахмутського району з мінометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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"На цей час (12:00) окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк з мінометів та великокаліберних кулеметів", - написав Кириленко у Facebook.

Також він повідомив, що російські війська з "Градів" обстріляли Новоселівку Другу Мирненської військово-цивільної адміністрації, унаслідок чого два будинки зруйновані, ще вісім пошкоджені.

"Поцілили росіяни і в будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління "КП "Компанія "Вода Донбасу" у селищі Новолуганському та у трубу газопостачання. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1961 року народження, його доставлено до Бахмутської лікарні", - додав Кириленко.

Наразі Новолуганське частково є без водо- та газопостачання.

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Крім того, наразі підтверджено інформацію про двох загиблих у селищі Покровському Маріупольського району. Там же пошкоджено житловий будинок.









