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Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко. ФОТО

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Російські війська здійснюють обстріл селища Нью-Йорк Бахмутського району з мінометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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"На цей час (12:00) окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк з мінометів та великокаліберних кулеметів", - написав Кириленко у Facebook.

Також він повідомив, що російські війська з "Градів" обстріляли Новоселівку Другу Мирненської військово-цивільної адміністрації, унаслідок чого два будинки зруйновані, ще вісім пошкоджені.

"Поцілили росіяни і в будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління "КП "Компанія "Вода Донбасу" у селищі Новолуганському та у трубу газопостачання. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1961 року народження, його доставлено до Бахмутської лікарні", - додав Кириленко.

Наразі Новолуганське частково є без водо- та газопостачання.

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Крім того, наразі підтверджено інформацію про двох загиблих у селищі Покровському Маріупольського району. Там же пошкоджено житловий будинок.

Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 01
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 02
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 03
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 04
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 05

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А когда их применять? Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
  • radeon
    Я так посмотрю,до задницы те Байрактары,что покупались.Ниодин сегодня по кацапам не работал.А мишений,хоть задом жуй.
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Не нужно спешить - они сегодня их ждут, а у нас их мало.
    Пусть обустроят где=то лагерь, привал. Вот тогда незаметно и ударить.
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