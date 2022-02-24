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Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну. ІНФОГРАФІКА

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Канали в Telegram поширюють фейкову інформацію про війну, яку Росія почала проти України. Відповідним списком Telegram-каналів поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДССІ.

Канали, опубліковані ДССІ, активно поширюють дезінформацію і беруть участь у компаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ознайомитися з переліком Telegram-каналів, які публікують фейкові новини, можна нижче.

Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну 01

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
    Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
    державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
  • Аркадий Вольнов
    зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

    корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

    а страна.уа - фінансується медведчуком.
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