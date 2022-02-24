Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну. ІНФОГРАФІКА
38 53223
Канали в Telegram поширюють фейкову інформацію про війну, яку Росія почала проти України. Відповідним списком Telegram-каналів поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДССІ.
Канали, опубліковані ДССІ, активно поширюють дезінформацію і беруть участь у компаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ознайомитися з переліком Telegram-каналів, які публікують фейкові новини, можна нижче.