В районі Глухова наші війська застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Шевцова. ФОТО

В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Альона Шевцова", - написав Геращенко.

Також читайте: У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути "чорною касою" посадовців Держслужби з безпеки на транспорті

Цю інформацію підтверджує і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Сумський напрямок: Джавеліни знищили 15 ворожих танків", - написала вона у фейсбуці.