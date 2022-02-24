Новини Фото • Війна

В районі Глухова наші війська застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Шевцова. ФОТО

94 477129
В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Альона Шевцова", - написав Геращенко.

Також читайте: У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути "чорною касою" посадовців Держслужби з безпеки на транспорті

В районі Глухова наші війська застосували ПТРК Javelin та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Шевцова 01

Цю інформацію підтверджує і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Сумський напрямок: Джавеліни знищили 15 ворожих танків", - написала вона у фейсбуці.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЯКА КРАСА
  • Виталий Харитонов f2132970
    Хороший российский танк - горящий российский танк)
  • Tommy Lee
    Тим ліпше. Бо там могло бути більше кацапських виродків!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини