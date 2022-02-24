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Наслідки ракетного удару в Чугуєві. ФОТОрепортаж

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Держслужба з надзвичайних ситуацій публікує кадри, зняті в Чугуєві на Харківщині, по якому окупанти завдали ракетного удару.

Фото опубліковані на сторінці ДСНС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці кадри, від яких холоне кров, зроблені іноземним фотографом Wolfgang Schwan. Із ризиком для власного життя, через об'єктив своєї фотокамери він показує війну такою, яка вона є. Без кремлівських наративів і без необхідності щось доводити", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ракетного удару в Чугуєві 03
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 04
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Наслідки ракетного удару в Чугуєві 06
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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    ТВАРИ.
  • HellriserUA Gamer
    Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

    Каски нам передали... уроды подлые.

    Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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