Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

"Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

37 05132
У російських містах відбуваються акції протесту проти вторгнення РФ в Україну. Здебільшого вони нечисленні, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, вже сотні затриманих. Кремлівська влада заявляє, що росіянам не слід протестувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Вдень, 24 лютого, у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані та Владивостоку були одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 01

Пікет біля приймальної адміністрації президента Росії у Москві

Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.

За даними проєкту "ОВД-Инфо" (внесений до реєстру організацій, що виконують функції іноземного агента), у 39 містах Росії затримали вже понад 400 учасників протестних акцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав росіян виходити на вулиці: "Вы наступаете на независимую страну"

Близько 60 людей, за даними проєкту, було затримано лише на антивоєнній акції в Єкатеринбурзі.

Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Деякі учасники акції принесли з собою плакати. Якийсь час їх не чіпали, але потім ОМОН почав розганяти та затримувати протестувальників, повідомляє видання Znak.com.

У Москві на Пушкінській площі вдень затримували людей із плакатами, потім площу почали обносити парканом.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 02

Близько сьомої вечора за московським часом, за оцінками кореспондента Бі-бі-сі, в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу перебували близько 400 осіб.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 03

Затримання протестувальниці в Петербурзі

"Я боюся виходити, але затримання чи смерть на війні речі незпівставні", - сказала кореспондентові Бі-бі-сі дівчина з плакатом "Нет войне

Поліцейські масово затримують людей біля будівлі "Известий", передає "Медиазона" (внесена до Реєстру ЗМІ, які виконують функції іноземного агента).".

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 04

Затримання  і на вулиці Тверській, повідомляє проєкт Avtozak Live. За його даними, як мінімум один автозак із протестувальниками вже заповнився та поїхав.

Близько тисячі людей прямують Великою Нікітською вулицею у бік Кремля, передає кореспондент Бі-бі-сі.

Незважаючи на жорсткі затримання, група протестувальників лишається в районі Пушкінської.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 05

У Петербурзі біля Гостиного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, поліція попереджає про "неприпустимість порушення закону".

Як передає кореспондент Бі-бі-сі, сотні людей, які скандують "Нет войне", заповнили Невський проспект уздовж усього Гостиного двору між двома станціями метро. Поліцейські жорстко затримують людей і вантажать в автобуси, вони вже переповнені всією довжиною вздовж Невського.

Поліція вилучила в когось із протестувальників гірлянду жовто-блакитних повітряних куль. Офіцер поліції у мегафон кричить про санітарні обмеження та заборону масових заходів.

У Пермі, за даними "ОВД-Інфо", через антивоєнні акції затримали близько 50 людей.

Телеграм-канал "Апологія" повідомляє, що поліція затримала понад 20 учасників антивоєнних акцій у Тюмені.

Антивоєнний мітинг розпочався у Челябінську, затримано кількох людей.

У Новосибірську протестувальники організували ходу, двох людей затримали.

Тим часом голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіяни, які виступають проти війни в Україні, думають "о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое..."

Проти війни у четвер виступили багато знаменитостей, зокрема музиканти. Серед них - Юрій Шевчук та Борис Гребєнщиков. Лідер "Акваріума" назвав те, що відбувається, "справжнім безумством". "Люди, що розв'язали цю війну, збожеволіли. Вони ганьба Росії", - заявив Гребенщиков.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andrey S d7b02222
    Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
  • Саня b4e3f1f5
    Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
  • Oresta Bartka
    Хороший кацап - це мертвий кацап.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини