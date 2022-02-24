Перша "високоточна" російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав. ФОТО
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Керівництво бригади швидкого реагування Національної гвардії оприлюднило результати обстрілу Гостомеля російськими ракетами.
Як інформує Ценор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці бригади.
У повідомленні відзначається: "Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти. Вибухом і уламками в будинку повибивало шибки, дивом ніхто з цивільних не постраждав. Збережемо для трибуналу над російськими військовими злочинцями".