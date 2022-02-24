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Перша "високоточна" російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав. ФОТО

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Керівництво бригади швидкого реагування Національної гвардії оприлюднило результати обстрілу Гостомеля російськими ракетами.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні відзначається: "Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти. Вибухом і уламками в будинку повибивало шибки, дивом ніхто з цивільних не постраждав. Збережемо для трибуналу над російськими військовими злочинцями".

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Перша високоточна російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Глеб123
    "Русский военный корабль, иди *****" - эта фраза войдёт в новейшую историю Украины. Бойцы на острове Змеиный бойцы отказались сдаться, погибли и не сдались.. Мы отомстим!
  • olele
    Yuriy Kochevenko@Kochevenko
    2 ч

    ІЛи, які несли десант на Київ, зараз кружляють над Білоруссю.
    Їм немає тепер де сісти.
    Дякуємо всім, хто знищив цю мразоту в Гостомелі.
    Але пильності не втрачати!
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