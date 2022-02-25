У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат. ВIДЕО (оновлено)
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У Києві пролунало три потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці.
"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.
Пізніше Геращенко додав, що це були українські ППО.
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"Браво Українським ППО! Вибухи це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках!", - повідомив він.
За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а. На місце виїхали бригади рятувальників.