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У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат. ВIДЕО (оновлено)

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У Києві пролунало три потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. 

У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат 01
Фото: Геращенко/телеграм 

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.

Пізніше Геращенко додав, що це були українські ППО.

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"Браво Українським ППО! Вибухи це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках!", - повідомив він.

За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а. На місце виїхали бригади рятувальників.

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Топ коментарі

  • Андрей Саган
    держитесь там люди,не дадим кацапофашистам взять город Киев!!!!
  • Lvbnhj
    Падлюка *****.)))Тримайтеся кияни.
    Слава нації.
    Смерть москалям.
  • Kristobal Juan
    Ракетами город не захватить, морально-боевой дух российских солдат низок, они понимают что являются захватчиками.
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