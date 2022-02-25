Геращенко опублікував паспорт убитого внаслідок обстрілу військ РФ хлопчика Антона Тарасенка: Росіяни, вам усім має бути соромно!. ФОТО

У соцмережі з'явилося фото хлопчика Антона Тарасенка, який загинув внаслідок російського обстрілу.

Документ дитини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Публікую паспорт убитого Путіним Антона Тарасенка. Нехай увесь світ, вся Росія вдивиться в очі цієї загиблої дитини. Росіяни, вам усім має бути соромно, що Ви дозволили Путіну вбивати українських дітей!", - написав він.

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