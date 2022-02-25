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Геращенко опублікував паспорт убитого внаслідок обстрілу військ РФ хлопчика Антона Тарасенка: Росіяни, вам усім має бути соромно!. ФОТО

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У соцмережі з'явилося фото хлопчика Антона Тарасенка, який загинув внаслідок російського обстрілу.

Документ дитини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Публікую паспорт убитого Путіним Антона Тарасенка. Нехай увесь світ, вся Росія вдивиться в очі цієї загиблої дитини. Росіяни, вам усім має бути соромно, що Ви дозволили Путіну вбивати українських дітей!", - написав він.

Геращенко опублікував паспорт убитого внаслідок обстрілу військ РФ хлопчика Антона Тарасенка: Росіяни, вам усім має бути соромно! 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС. ФОТО

Топ коментарі

  • Андрей Киев UA
    Горите в аду, ублюдки!
  • koresh68
    Они орки, чувсво стыда только у людей .
  • Vados 52f45956
    Вчора спамив на стрімах парашовців, запитати чому не виходять на мітінги? Відповідь довго чекати не довелося, і вона очевидна "чтобі нас там всіех упакавалі? Ано нам не нужна!". про ***** теж саме, їм "всьо харащо" . Щоб вони поздихали виродки болотні!
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