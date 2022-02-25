Новини Фото • Війна

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай. ФОТО

11 6648
Війська РФ обстріляли Старобільськ Луганської області. Внаслідок обстрілу загорілось два двоповерхових будинки та СТО.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Старобільськ. В результаті обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Рятувальники працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

"Старобільськ: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Наразі, за інформацією 6 осіб врятовано, 1- загиблий, роботи продовжуються", - пізніше повідомили в ДСНС області.

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 01
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 02

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 03
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 04
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 05
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 06
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 07
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 08
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 09
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 10
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 11
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 12

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 13
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 14
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 15
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 16
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 17
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 18
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 19
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 20
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 21
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 22

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини