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ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний. ФОТОрепортаж

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На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян. Смерть ворогам!", - написав він.

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ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 01
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 02
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 03
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 04
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 05
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 06
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 07
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 08

ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 09

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
  • Шимус
  • Aleksiey Ykropovich
    А де ж ті армії світу ?!!!
    Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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