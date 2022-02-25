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Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв. ФОТО

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Вчора, 24 лютого, під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули українські військові старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв.

Про це повідомляє Генштаб ЗС в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"24.02.2022р ми запам'ятаємо назавжди! Під час вторгненняросійських військ на території Херсонської області ми втратили кращих синів України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Велика та важка втрата для сімей наших побратимів, рідних, друзів та кожного з нас. Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!", - йдеться у повідомлення.

Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв 01
Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв 02

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВІЧНЯ ПАМ'ЯТЬ ВСІМ ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
  • Чайка Київ
  • Михаил Дужик
    Царство Небесное
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