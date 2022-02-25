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Російський корабель підбив бункеровщика "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний. ФОТО

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Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає", - йдеться у повідомленні.

Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 01
Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 02

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Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 03

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А Румунія в НАТО ?
    Це не буде вважатись нападом на країну НАТО ?
  • belge
    Чем не повод для НАТО в.***** по кацапам?
  • Игорь Бондович
    Ну что там НАТО глубоко озобоченные или еще не сильно глубоко.
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