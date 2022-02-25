Російський корабель підбив бункеровщика "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний. ФОТО
52 504107
Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає", - йдеться у повідомленні.