Новини Фото

150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО

30 74359
Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar, інформує Цензор.НЕТ.

Так, одне велике розгортання гелікоптерів знаходиться біля білоруського міста Хойники. Там на дорозі стоять понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.

150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 01
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 02
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 03
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 04
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 05
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rhodesian
    Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
  • John Wilson
    Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
  • Андрей К 704ffd83
    Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини