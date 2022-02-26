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ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО

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Внаслідок влучання снаряду військ РФ частково пошкоджено багатоповерховий житловий будинок по проспекту Лобоновського 6 А. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. м. Київ. 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 01

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ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 02
ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 03

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Топ коментарі

  • Руслан Луковский
    Пілотів зі збитих літаків в полон не брати, вони Свідомо роблять постріли по цівільній інфраструктурі тим самим ставлячи себе на рівень терористів
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Союзники зобов'язані допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони.
    Божевільного путлєра можна зупинити тільки зброєю, наступальною та оборонною.
  • Володимир Муляр
    Это всё, дело рук шайки наркоманов и неонацистов из КРЕМЛЯ !!!
    Боже, збережи Україну !
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