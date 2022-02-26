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Біля пункту пропуску "Кучурган" схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Щойно військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган" (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Молдовою (невизнаною республікою Придністров'я). -Ред.). Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність. При собі російські пособники мали паспорти невизнаної ПМР, злочинців передано поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі.

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Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 01
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 02
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 03
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 04

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Топ коментарі

  • Vlad Hof
    Разбили экран, потому что тупоголовые думают что от этого теряются данные на смартфоне
  • Serg Sergeev
    Не вижу пользы их брать..... Корми и содержи их ещё.... Разве что пора делать труд лагеря - ремонтировать дороги, таскать раш трупы....
  • Helen Batiouk
    Тільки глянь на ті харі " не обезображенные интеллектом "
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