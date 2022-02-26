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Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ. ФОТО

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Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Підприємство передало 10 кулеметів, та передасть ще до 40 одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на 5.UA.

Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".

Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".

Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 01
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 02
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 03
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 04
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 05

"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.

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Ветеран війни, лідер ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", депутат Київради Олександр Погребиський каже: "Дуже дякуємо "Кузні на Рибальському" за те, що в такий скрутний час допомагає батальйону територіальної оборони, зокрема, який формується "Братами По Зброї" для того, щоб захищати рідне місто Київ. Ще нам передадуть для повної комплектації батальйону до 40 кулеметів. І ми повністю закомплектуємо наших воїнів, добровольців. Які в такий скрутний час робитимуть смертельно боляче тим ворогам, які ступили на нашу землю".

Погребиський також сказав: "Ми продовжуємо формувати бойові підрозділи. Зараз проводиться ротація. Один з підрозділів, дві роти повертаються з бойових, одна їде їх заміняти. В нас налагоджена зараз система харчування, видачі зброї, всі виконують свої завдання. Всі мотивовані. І будьте впевнені – ми свою країну відстоїмо до самої перемоги".

Топ коментарі

  • частный сектор
    смерть рашиським окупантам !
  • Микола Мазуренко
    Слава НАЦІЇ! Смерть ворогам!
  • Amber
    СУПЕР👍🏼👍🏼👍🏼✊
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