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Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше. ФОТО

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Росіяни повинні вимагати від своєї влади зупинити загарбницьку війну.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Матері, дружини, дочки російських солдатів! Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати безневинних людей, руйнувати наші будинки. Ваша влада бреше. Народ України зустрічає їх із зброєю, а не квітами. Вимагайте від влади зупинити загарбницьку війну, рятуйте своїх близьких!", - зазначив Кулеба.

Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше 01

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Топ коментарі

  • Fransua
    Товарищ майор, а бандеровцы хорошо воюют?
    А хрен его знает, от туда ещё никто не возвращалс
  • Andy Fisher 67a9edc7
    Израильская пресса:

    Киев - ты город-герой!!!

    Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

    Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

    А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

    И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.

    https://www.9tv.co.il/item/41218
  • Шимус
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