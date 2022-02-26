Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше. ФОТО
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Росіяни повинні вимагати від своєї влади зупинити загарбницьку війну.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Матері, дружини, дочки російських солдатів! Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати безневинних людей, руйнувати наші будинки. Ваша влада бреше. Народ України зустрічає їх із зброєю, а не квітами. Вимагайте від влади зупинити загарбницьку війну, рятуйте своїх близьких!", - зазначив Кулеба.