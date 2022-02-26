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Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.

"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною свого життя він підірвав міст", - повідомив президент, звертаючись до українців у суботу, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога 01

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Топ коментарі

  • Ireland
    Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
  • Serhii 3ed11e2e
    Царство небесное!
    В раю ,хлопче,краще.
    Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
  • ina kretova
    Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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