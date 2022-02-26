Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.

"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною свого життя він підірвав міст", - повідомив президент, звертаючись до українців у суботу, передає Цензор.НЕТ.

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