Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж
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З'явилися фото поранених після обстрілу "Градами" мешканців селища Сартана, що під Маріуполем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.
"Поранені після обстрілу "Градами" "нацисти" – мешканці селища Сартана, що під Маріуполем. Їм пощастило. Троє їхніх сусідів навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів", - провідомив він і виклав відповідні фото.