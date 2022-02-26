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Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж

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З'явилися фото поранених після обстрілу "Градами" мешканців селища Сартана, що під Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.

"Поранені після обстрілу "Градами" "нацисти" – мешканці селища Сартана, що під Маріуполем. Їм пощастило. Троє їхніх сусідів навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів", - провідомив він і виклав відповідні фото.

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Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 01
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 02
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 03
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 04
Фото: Геращенко /телеграм

Топ коментарі

  • elena kosakovskaya
    Твари
  • крик душі
    Суки кацапи, тварі без роду і племені!
    Будьте ви прокляті навіки😡
  • Йцу Кенг 07b0c614
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