"Я б не радив ворогу потикатися до Києва": Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон". ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна заява опублікована на сайті "Європейської солідарності".
"Рідний "Покемон" – наші найкращі бійці розуміють, що це таке – безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива "Кузні на Рибальському", робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені", – говорить Порошенко.
"А ще нам дуже пощастило – це броньована машина "Тритон", яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону", – пояснює п’ятий Президент.
"Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.
Так зараз комплектується українська територіальна оборона. Оборона міста Києва. Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в Київ", – застерігає Порошенко.
"Ще один подарунок від "Кузні" – крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. І "Тритон" буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників", – говорить лідер партії.
"Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе", – наголошує Порошенко.