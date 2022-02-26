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"Я б не радив ворогу потикатися до Києва": Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон". ФОТО

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Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва "Кузні на Рибальському", крупнокаліберний кулемет та броньовану машину "Тритон"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна заява опублікована на сайті "Європейської солідарності".

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"Рідний "Покемон" – наші найкращі бійці розуміють, що це таке – безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива "Кузні на Рибальському", робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені", – говорить Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 01

"А ще нам дуже пощастило – це броньована машина "Тритон", яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону", – пояснює п’ятий Президент.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 02

"Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.

Так зараз комплектується українська територіальна оборона. Оборона міста Києва. Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в Київ", – застерігає Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 03

"Ще один подарунок від "Кузні" – крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. І "Тритон" буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників", – говорить лідер партії.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе", – наголошує Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 04

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Гетьман 💪
  • Cinichny Bandera
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Ось він- справжній Гетьман, з яким нічого не страшно
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