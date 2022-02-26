Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів. ФОТОрепортаж

Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів 35-ї мотострілкової бригади армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними Силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штаба в/ч 41659", - йдеться у повідомленні.





Полонений - командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович.

"Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей. Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим", - повідомляють у Міноборони.