Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО
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Російські диверсанти нанесли датчики наведення для крилатих ракет на будівлю дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України.
Як зазначається, правоохоронці знайшли мітки сьогодні, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.
Поки невідомо, скільки точно датчиків наведення нанесено на стіни Охматдиту, але їх виявили з усіх чотирьох боків лікарні.