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Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

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Російські диверсанти нанесли датчики наведення для крилатих ракет на будівлю дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України.

Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві 01

Як зазначається, правоохоронці знайшли мітки сьогодні, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.

Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві 02

Поки невідомо, скільки точно датчиків наведення нанесено на стіни Охматдиту, але їх виявили з усіх чотирьох боків лікарні.

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Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Тварі кацорилі
  • Petrov Viktor
    Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
  • S S a7c07fb2
    Суки
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