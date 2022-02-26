Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Російські диверсанти нанесли датчики наведення для крилатих ракет на будівлю дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України.

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Як зазначається, правоохоронці знайшли мітки сьогодні, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.

Поки невідомо, скільки точно датчиків наведення нанесено на стіни Охматдиту, але їх виявили з усіх чотирьох боків лікарні.

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