Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області. ФОТОрепортаж

У Харкові нацгвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національної гвардії України.

"При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.

А також список особового складу ОМОН "Вимпел" Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Заслон – 2022", - йдеться у повідомленні.

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