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Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області. ФОТОрепортаж

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У Харкові нацгвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національної гвардії України.

"При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.

А також список особового складу ОМОН "Вимпел" Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Заслон – 2022", - йдеться у повідомленні.

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Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 01
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 02
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 03
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 04

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Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 05
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 06
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 07
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 08

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Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 09
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 10

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Топ коментарі

  • Олександр Миронов 1aeaf149
    Стратегічні навчання "Заглот-2022"
  • вставай
    Розтріляти. Полонені були в 2014. Зараз відразу знищувати.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Кацапи твердять, що ідуть на Україну. Українці уже 8 років їх поправляють не на, а в... Єдине, що у них добре получається, це йти на йух.
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