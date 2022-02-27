Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ. ФОТО

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати. У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню.

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