Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати. У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню.