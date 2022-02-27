На Сумщині прикордонники та нацгвардійці вступили в бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки по місту під час патрулювання. Для перевірки цієї інформації вибула група розвідувального відділення у складі прикордонників та нацгвардійців. На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Однак були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою. Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений. Пошкоджено також автомобіль прикордонників. Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсійної групи", - йдеться у повідомленні.

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"Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують протистояти російському вторгненню та протидіяти диверсійній діяльності. Просимо місцеве населення допомагати українським воїнам звільнювати від нечисті українську землю. Разом до перемоги!" - закликали прикордонники.







