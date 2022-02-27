Новини Фото • Війна

Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові. ФОТО

12 5558
Під час обстрілу військами РФ Харкова ворожий реактивний снаряд приземлився прямісінько на дитячий майданчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини