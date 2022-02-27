Новини • Фото • Війна Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові. ФОТО 11:15 27.02.2022 12 5558 Під час обстрілу військами РФ Харкова ворожий реактивний снаряд приземлився прямісінько на дитячий майданчик. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО армія РФвійнаобстрілХарків Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати