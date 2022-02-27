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Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко. ФОТО

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Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко 01

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Топ коментарі

  • Ostap Bender c683cd52
    Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
  • Чайка Київ
    У цих шакалів, нічого святого.
  • Опандопало
    Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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