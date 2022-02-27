У Києві диверсанти намагалися підірвати ЖК на Дніпровській набережній, - Геращенко. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, пильний киянин повідомив, що якийсь чоловік з бородою залишив рюкзак в ЖК "RiverStone" (Дніпровська набережна, 14 - ред.). Співробітники Нацполіції та ГУР Міністерства оборони виявили у рюкзаку вибухівку.
По камерах було встановлено, що співробітник Збройних сил РФ замінував ЖК з метою теракту.
"Загалом в ДРГ було троє. Наразі ловимо двох. Дуже шкода, що не розстріляли при спробі до втечі", - підкреслив Геращенко.
Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого у Дарницькому районі Києва при спробі прориву через блокпост була знищена група диверсантів.
За словами Геращенка, "при спробі прориву через блокпост співробітниками поліції і ЗСУ була знищена група російсько-фашистських диверсантів".