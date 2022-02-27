Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули. ФОТО

Двоє поліцейських загинули під час обстрілу автомобілів поліції російськими диверсантами.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Уночі 27 лютого під час виконання службового завдання із перевірки інформації про диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирщини, неподалік смт Народичів, ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення.



Загинули 41-річний майор поліції Володимир Солодчук, заступник начальника сектору поліцейської діяльності №1 Коростенського РУП та 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук, інспектор з реагування патрульної поліції СПД №1 Коростенського РУП. Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ, захищаючи права і свободи громадян.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських поліцейських… Світла пам'ять полеглим!" - йдеться в повідомленні.

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