Новини Фото • Війна

У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії, - МВС. ФОТО

42 01544
При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь. При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Маріуполь рвались російські танки, але наші хлопці їх спалили. Вдалося взяти 6 полонених. З моря підходив корабель РФ, - мер Бойченко

У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії, - МВС 01

"Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися. Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого - повідомляйте військових, провоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання", - додали в МВС.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Герхард
    Итить!!! Они с дисками до сих пор!!! Про флешки и SSD в ВСРФ походу пока не слышали.
  • Small Jerboa
    "група техничного розвітку Расії"?!!!
    Вони напевно збиралися красти наші УНІТАЗИ!!!
  • Андрій Борщагівка
    🍁 В Буче разгромили колону балалайцев. Бронемашины - на металолом, экипажи - на удобрения.

    Всім дивитись кадиркиних *********

    https://t.me/Sharpreview/8582
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини