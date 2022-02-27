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Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали. ФОТОрепортаж

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Двоє російських окупантів прийшли до поліцейських на Харківщині і попросили в них солярку.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", - йдеться в повідомленні.

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Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 01
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 02
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 03
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 04

Топ коментарі

  • Alex Meln
    патронів би ще попросили
  • Николай 75107634
    это уже не смешно !!!
    ***** у них в голове точно лишняя хромосома !
  • Rhodesian
    вовсе нет, - живы будут. А те кто постесняются попросить солярки, сгниют в земле...
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