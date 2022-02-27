Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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Тіла українських захисників, які загинули в перші години російського вторгнення, вдалося дістати з води в Очакові.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Водолазам ДСНС лише зараз вдалося дістати з води тіла військових, загиблих у перші години вторгненя в Україну путінської армії. Очаків, Миколаївська область, страшні наслідки "погостювавшого" тут "русского мира" .
Наші рятувальники теж на передовій. На передовій подолання наслідків цієї злочинної війни, розв’язаної кремлівським терористом", - йдеться в повідомленні.