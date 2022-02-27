Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: "Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полонений російський військовий Олексій Чупров запевняє, що не знав, куди йшов. Він бідкається, що відстав від своїх, заблукав, а, потрапивши під обстріл, вирішив скласти зброю, щоб спасти собі життя.