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Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: "Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Полонений російський військовий Олексій Чупров запевняє, що не знав, куди йшов. Він бідкається, що відстав від своїх, заблукав, а, потрапивши під обстріл, вирішив скласти зброю, щоб спасти собі життя.

Відео допиту полоненого росіянина опублікувала 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, інформує Цензор.НЕТ.

А вже потрапивши у полон, він враз вирішив розкаятися, та закликає не ворогувати між собою, а вирішувати всі питання у мирний спосіб. 

Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 01
Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 02
Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 03

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    забагато тих "невинних" ********** у нас на балансі
  • Александръ Кучкинъ 80626659
  • Gyro
    Пленный дает свои показания стоя. Допрос ни при каких обстоятельствах не должен напоминать "дружескую беседу", и разрешение давать показания сидя может быть предоставлено пленному лишь в тех случаях, когда он находится в очень плохом физическом состоянии (с)
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