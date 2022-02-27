Новини Фото

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж

33 68052
Населені пункти окуповані та практично знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Люди сидять у підвалах без хлібу й води.

Про це пише у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу", - написав він.

Гайдай наголосив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 01
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 02
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 03
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 04
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 05
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 06
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 07
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 08
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 09
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 10
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 11
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 12
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 13
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 14
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 15

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Ось так виглядає руських мир....
  • Павло ШОвте
  • Стас Орлов
    Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
    Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини